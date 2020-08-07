شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البطولات الدولية للمصارعة إلى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تأجيل البطولات التى تندرج ضمن الأجندة الدولية حتى نوفمبر المقبل، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وتلقى الاتحاد المصرى للمصارعة خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى ، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث خاطب الاتحاد الدولى الاتحادات المحلية بالقرار.

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وجاء قرار تأجيل البطولات للمرة الثانية بعدما سبق وأعلن الاتحاد الدولى تأجيل البطولات إلى شهرى أغسطس وسبتمبر بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن تلقى الاتحاد أمس خطابا بتأجيل البطولات وإلغاء بعضها.

وكان اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة الماضى شهد خلافا بين أعضاء المجلس حول قيمة المكافآت المقرر صرفها لموظفى الاتحاد عن بعض البطولات، خلال الفترة الماضية، بعدما اعترض بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة على قيمة المكافأة لكل موظف، حيث قام أمين الصندوق بالاتحاد بعمل تقسيمة للمكافآت دون الخطوات التى يتم اتخاذها فى مثل هذه المواقف من عمل اقتراح وعرضه على مجلس الإدارة، قبل إقرارها، وهو ما اعترض عليه الأعضاء، ولم تكتمل الجلسة بعد الخلاف على المكافآت.

وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.