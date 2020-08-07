شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحدد حارسه فى مواجهة الأهلى بموقعة الأحد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، استمرار الاعتماد على جهود محمود جابر، الحارس الصاعد، فى حراسة مرمى الفريق البترولى، فى المباراة التى ستجمع فريقه أمام الأهلى، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

ويأتى قرار طولان بالاعتماد على محمود جاد فى حراسة مرمى إنبى أمام الأهلى، بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الفريق هذا الموسم مع البترولى فى الدورى قبل توقفه كذلك تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية، بجانب الاعتماد على عبدالعزيز البلعوطى، كبديل له على مقاعد البدلاء، نظرًا لإصابة الحارس عمرو حساب بخلع فى الكتف، حيث سيستعيد الفريق جهوده فى سبتمبر المقبل.

قيما قرر الجهاز الفنى لإنبى انتظار خضوع الفريق لمسحة كورونا عصر اليوم، الجمعة، ثم ظهور نتائجها غدًا، السبت، لدخول معسكر مغلق بعد ذلك لمواجهة الأهلى، وذلك حتى يطمأن على جاهزية اللاعبين ومعرفة نتيجة مسحة كورونا التى خضعوا لها، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى الدولى محمود البنا ومحمد معروف لإدارة مباراة الأهلى وإنبى، كما يقترب محمد الصباحيى من تولى حكم الفيديو var، التى تأتى بعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز، أمس الخميس، عقب توقف دام لـ 145 يومًا، منذ تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى لقاء واحد ولم يهزم فى أى مباراة، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.