عمرو زكى يسترجع الذكريات بصورة له بأحد المنتجعات: شقاوة قديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو زكى لاعب فريق الزمالك السابق صورة له عبر موقع تبادل الصورإنستجرام، وقد التقطها قبل سنوات فى أحد المنتجعات وهو يرتدى نظارة شمسية ، وعلق عليها "شقاوة قديمة"، وتفاعل معه الجمهور ومتابعيه عبر السوشيال ميديا .
وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.
عاد البلدوزر للزمالك من رحلته الاحترافية وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.
وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، وانتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.
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