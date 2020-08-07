شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل الخطيب بعد اكتشاف سرقة منزله فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة حسني، مهاجم الأهلي الأسبق وصهر محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعض التفاصيل حول سرقة فيلا الخطيب بمدينة السادس من أكتوبر خلال الساعات الماضية، وقال إن أسرة الخطيب عادت من الساحل الشمالي أمس، الخميس، حيث كانت تقضى إجازة "المصيف" هناك، وفور دخول الأسرة الفيلا فوجئت بسرقة بعض محتوياتها.

وأضاف أسامة حسني زوج ابنة محمود الخطيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أسرة الخطيب لم تعد لمحل إقامتها بسبب واقعة السرقة.. فقد عادت فى الموعد الذى سبق وحددته لتكتشف عملية السرقة، وتم إبلاغ الجهات المعنية وحضر فريق من رجال الشرطة والنيابة وأجروا عملية مُعاينة شاملة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه واستولوا على بعض المتعلقات تم حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وعن رد فعل رئيس الأهلي بعد واقعة السرقة، قال أسامة حسني، "الخطيب راضٍ بقضاء الله وقدره، وحمد الله على عدم وجود أحد من الأسرة فى الفيلا أثناء عملية السرقة، حتى لا يحدث له أى مكروه، مشيرا إلى أن الخطيب يثق تماماً فى جهود رجال الشرطة والنيابة في الوصول إلى الجانى.

من جانبها أبدت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، حزنها على سرقة محتويات منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيس بوك، "لما نرجع نلاقى البيت إتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد فى البيت وقتها... الحمد لله على كل شىء... اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها.".