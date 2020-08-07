شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس مران الأهلي.. "سلام كورونا" و"عصير" وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيس بوك" فيديو للاعبى الفريق والجهاز الفني خلال دخولهم مقر النادى بالجزيرة اليوم وخوض المران الصباحى على ملعب التتش استعداداً لمباراة إنبى، المقرر لها الثامنة مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، والذي يُعد أول لقاء للفريقين منذ عدة أشهر بسبب توقف الدروي على خلفية "جائحة" كورونا.

وظهر في الفيديو فايلر وهو يُصافح لاعبى الفريق "بقبضة اليد" قبل بدء المران على طريقة "سلام كورونا"، كما ظهر وليد سليمان يتناول العصير فى المران لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة، وعقد فايلر جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور الدكتور عمرو محب مترجم فايلر.

Advertisements

ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأدى الاهلى مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏