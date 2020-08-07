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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 7 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يجرى مسحة كورونا الأخيرة قبل مواجهة إنبى فى الدورى، والزمالك يكشف حقيقة العروض الأمريكية لضم شيكابالا.

الأهلى يجرى مسحة كورونا الأخيرة قبل مواجهة إنبى فى الدورى.. صور

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية صباح اليوم، الجمعة، للكشف عن كورونا استعداداً لمواجهة إنبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وخضع الجهاز الفنى واللاعبون للمسحة الطبية عقب نهاية المران الصباحى؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

الزمالك يكشف حقيقة العروض الأمريكية لضم شيكابالا

كشف مسئولو الزمالك عدم وصول أى عروض رسمية من أى نادٍ فى الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على جهود محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، فى الموسم الجديد، بعد تصريحات أحد الوسطاء فى الفترة الأخيرة عن امتلاكه عروضًا من عدد من الأندية الأمريكية للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن الإدارة البيضاء أكدت عدم وصول أى عروض حتى اللحظة الجارية من أجل مناقشة المسألة، خاصة أن تركيز شيكابالا فى الوقت الحالى مع الفريق والاستعدادات المختلفة، حيث ينتظر اللاعب نهاية عقوبة الإيقاف الموقعة أمام الأهلى، من أجل العودة للمشاركة مع عليه على خلفية أحداث السوبر الشهيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

مجدى عبد العاطى يقود الإنتاج الحربى فنياً فى وديتى نادى مصر والطلائع

يقود مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى فريقه فنياً فى مباراته الودية مع نادى مصر، المقرر لها الخامسة عصر اليوم الجمعة باستاد المصانع الحربية بصلاح سالم، لحين عودة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى تعافى من فيروس كورونا مؤخراً، كما يقود الإنتاج الحربى أيضا أمام طلائع الجيش المقرر لها غداً السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى يوم 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام .

أيمن أشرف يتماثل للشفاء من كدمة القدم ويشارك فى مران الأهلي

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انتظم أيمن أشرف، لاعب الأهلى، فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة إنبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك أيمن أشرف فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.

مفاضلة بين محمود البنا ومعروف لإدارة مباراة الأهلي وإنبى فى الدورى

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى الدولى محمود البنا ومحمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وإنبى، التى تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها باستاد القاهرة، كما يقترب محمد الصباحي من تولى حكم الفيديو var.

الإسماعيلى يعلن موقف أحمد أيمن وعماد حمدى من مواجهة المصرى

كشف الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى، أن الإصابة التى تعرض لها الثنائى أحمد أيمن وعماد حمدى، لاعبى الفريق، فى مران أمس الخميس لن تعوقهما عن المشاركة فى التدريبات اليوم، وتعرض أحمد أيمن ظهير الفريق وعماد حمدى لاعب الوسط لكدمة خفيفة فى وجه القدم، إلا أنها لم تمنعهما من المشاركة بالتدريبات.

مدافع المقاولون يُقرر إجراء جراحة الرباط الصليبى فى القاهرة

قرر إبراهيم عادل، مدافع المقاولون العرب، إجراء جراحة الرباط الصليبى فى القاهرة، بالتنسيق مع إدارة النادى، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات بين المقاولون واللاعب مع أحد الأطباء الكبار المُتخصصين فى جراحات الرباط الصليبي، وتم الاتفاق على إجرائها فى القاهرة بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور وائل نبيل، ومن المقرر أن يجتمع مدافع المقاولون خلال الساعات المقبلة مع الطبيب الذى سيُجرى له الجراحة لتحديد موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.