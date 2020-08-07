شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة منزلية وموبايلات وريسيرفرات أبرز مسروقات فيلا الخطيب بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، أبرز المحتويات المسروقة من منزله فى حى الأشجار بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال المصدر، "تم سرقة جميع الأجهزة وموبايلات واى بادات وريسيفرات وغيرها من المحتويات التى لم يتم اكتشافها بعد".

وحرر الخطيب محضرا لإثبات الواقعة، بعدما فوجئ وأسرته بسرقه العديد من محتويات منزله فى ٦ أكتوبر بعد عودته من الإجازة الصيفية فى الساحل الشمال، وتقوم النيابة حاليا بمعاينة منزل الخطيب لتحديد هوية الفاعل وتحديد المسروقات بالتحديد.

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وقطع السارق حديد الشبابيك لكى يتمكن من الدخول، ما يعنى أنه يعرف عدم وجود أحد داخل الفيلا وأنهم فى إجازة بالساحل الشمالى.

من جانبها أبدت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، حزنها على سرقة محتويات منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيس بوك، "لما نرجع نلاقى البيت إتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد فى البيت وقتها... الحمد لله على كل شىء... اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها...".

وحرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.