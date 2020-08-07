شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت قضية رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، الأنظار خلال الأيام الماضية بعدما رفض النادى الإنجليزى تمديد عقد اللاعب للقلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى وأصر على أن يشترى الأهلى اللاعب إذا أراد بقاءه، كما تراجع رمضان عن موقفه السابق بالاستمرار مع الأهلى وأعلن رغبته فى العودة لأحد الدوريات الأوروبية، وطرحت جماهير الأهلى عدة تساؤلات عن مصير اللاعب ومستقبله مع القلعة الحمراء، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: ماذا حدث فى أزمة رمضان صبحى مع الأهلي؟

ج: الأزمة لها شقان، الأول أن نادى هيدرسفيلد الإنجليزى الذى أعار اللاعب للأهلى رفض تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى وأصر على أن يقوم الأهلى بشراء اللاعب نهائياً حتى يتمكن من المشاركة معه بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الجارى، فيما يتمثل الشق الثانى فى رغبة اللاعب العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى.

س: لماذا رفض هيدرسفيلد تجديد الإعارة؟

ج: لأن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم تُجبر الأندية على تمديد إعارة لاعبيها حتى نهاية الموسم الجارى بسبب "جائحة" كورونا، فالفيفا أوصى فقط وطالب بأن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف حتى تتم الإعارة دون مشاكل، ولكن النادى الإنجليزى رفض التمديد وطلب الأهلى الشراء حتى يكون رمضان من حقه.

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س: هل سيشارك رمضان مع الأهلى فى الفترة المقبلة؟

ج: لا.. لن يشارك محلياً أو أفريقياً بسبب قرار هيدرسفيلد.

س: وماذا عن موقف الأهلى بعد قرار هيدرسفيلد؟

ج: الأهلى حاول شراء اللاعب نهائياً وقدم أكثر من عرض مالى لإتمام الصفقة.

س: ما هى تفاصيل أزمة اللاعب بشأن العودة لأوروبا؟

ج: فوجئ مسئولو الأهلى بأن رمضان يرغب فى العودة لأوربا خاصة أن لديه عرضاً من ناد أوروبى كبير تردد أنه من إشبيلية الإسبانى.

س: وكيف تعامل الأهلى مع موقف رمضان صبحي؟

ج: هناك محاولات أهلاوية للإبقاء على اللاعب فى الفريق .