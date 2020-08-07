شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الخطيب عن سرقة منزل بيبو: "الحمد لله.. مكنش حد فى البيت " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حزنها على سرقة محتويات منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيس بوك، "لما نرجع نلاقى البيت إتسرق نحمد ربنا إن مكانش حد فى البيت وقتها... الحمد لله على كل شىء... اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها...".

وحرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

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وقالت مصادر، إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة تجرى حالياً معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.