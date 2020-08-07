اتحاد الكرة: نثق في الحكام.. وليس من حق أي ناد الاعتراض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية من الاعتراض على تعيين الحكام، كما شدد الاتحاد على ثقته الكاملة في الحكام.

وعبر بيان رسمي شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه ليس من حق أي ناد الاعتراض وأن أي خروج عن قواعد الاتحاد سيعرض أصحابها للمساءلة وفق لوائح اتحاد الكرة.

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وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط."

وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة طالب ، بعدم إسناد مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم إلى الحكم محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والمصري أمس.