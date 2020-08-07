سلة أنسات الصيد تهزم الزمالك ببطولة الجمهورية

تغلب فريق 18 سنة انسات لكرة السلة بنادى الصيد على نظيره الزمالك بنتيجة 31/69 فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية . ضم الفريق اللاعبات: رحمة محمد، رقية محمود، رنا حسام، رنا وائل، زينة أشرف، زينة أكرم، زينة حسام، سلمى عمرو، عاليا أحمد، فرح محمد، فريدة أحمد، فريدة تامر، فريدة حسن، لجين محمد، لوجين طارق، ليلى أشرف، ملك أحمد محمد جلال، ملك أحمد محمد طلعت ، ملك شريف ، ملك محمد أبو زيد ، منة الله أحمد ، هنا هشام. رنا وائل، زينة أشرف، زينة أكرم، زينة حسام، سلمى عمرو، عاليا أحمد، فرح محمد، فريدة أحمد، فريدة تامر، فريدة حسن، لجين محمد، لوجين طارق، ليلى أشرف، ملك أحمد محمد جلال، ملك أحمد محمد طلعت ، ملك شريف ، ملك محمد أبو زيد ، منة الله أحمد ، هنا هشام. ويقود اللاعبات جهاز فنى يضم : وائل الطنانى المدير الفنى، سيد إبراهيم مدرب.

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