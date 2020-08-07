بوسكيتس يعلق على مشكلة آرثر وبرشلونة

تحدث سيرجيو بوسكيتس، نجم وسط برشلونة الإسباني، عن رفض زميله آرثر ميلو، العودة لصفوف البرسا، بعد توقيعه مع نادي يوفنتوس.
أضاف بوسكيتس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة ونابولي ضمن إياب دور الـ16 مندوري الأبطال:" لا أعرف ما حدث، تفاجأت من عدم مجيئه".
وواصل:" لكن النادي وآرثر فقط ، يعرفان الحقيقة، في رأيي الموقف صعب، نأمل ألا يؤثرهذا الضجيج علينا، وأن يتوصل كل منهما إلى اتفاق".
وتابع نجم برشلونة:" سوق الانتقالات تم فتحه، في وقت مُبكر، وسمح بتلك الأمور بأن تحدث".
ويستعد البرسا لمواجهة نابولي، غدًا السبت على ملعب كامب نو، وكانت مباراة الإياب انتهت بهدف لكلاهما على ملعب "سان باولو".
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