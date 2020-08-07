غداً..طلائع الجيش يواجه الإنتاج الحربي ودياً

يواجه طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربي، في لقاء ودي، والذي يقُام في غداً السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء 16 أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري الممتاز، وعادت المسابقة أمس الخميس، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويقود مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى فريقه فنياً فى مباراته الودية مع طلائع الجيش، لحين عودة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى تعافى من فيروس كورونا

مؤخراً، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى يوم 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 بالدورى .

ويأتى ذلك بعد تأجيل مباراة الفريقين بالدورى والتى كان مقررا لها غداً السبت، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصري الممتاز، بسبب وجود إصابات بكورونا من قبل فى نادى الإنتاج قبل تماثل اللاعبين للشفاء.

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وكان الإنتاج الحربى طلب تأجيل مباراته مع نادى مصر بسبب إصابة بعض لاعبيه بكورونا قبل أن يتفق فريق الإنتاج مع

نادى مصر على مواجهته وديا اليوم، في الخامسة عصر اليوم الجمعة باستاد المصانع الحربية بصلاح سالم .

وعلى جانب آخر، قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، النزول بالحمل التدريبى للاعبين بالتدريب على فترة واحدة فقط استعداداً لمواجهة بيراميدز، خوفاً من الإصابات والاجهاد، استعداداً لعودة الدوري الممتاز .

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5