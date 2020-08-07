منصور الرفاعي يكشف تفاصيل برنامجه في الحلبة

كشف الإعلامي والملاكم منصور الرفاعي عن تفاصيل برنامجه الجديد في الحلبة، الذي سيسلط الضوء على اللعبات القتالية مثل الملاكمة والمصارعة الحرة والمصارعة الرومانية والكاراتيه والچودو والكونجوفو وباقي الألعاب الأخرى، والذي ستذاع حلقاته على إحدى القنوات الفضائية العربية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح منصور الرفاعي، أن الوطن العربي يمتلك الكثير من

الأبطال في مختلف الألعاب القتالية ويحصلون على بطولات عالمية ودولية ولكن لا يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي، فالمتابعة الاكثر تكون لكرة القدم أولًا ثم باقي الألعاب الجماعية.

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وأشار إلى أنه سيتم استضافة هؤلاء الأبطال، كما سيتم استضافة الناشئين من

مختلف الأعمار لتحفيز صغار السن على ممارسة تلك الرياضات، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون حلقة أسبوعية ولمدة ساعة في يوم الجمعة من كل أسبوع.



يذكر أن منصور الرفاعي بطل في منافسات الملاكمة وحاصل على عدد على البطولات العالمية، كما شارك في أولمبياد بكين في عام 2008 وأولمبياد لندن في عام 2012 وكانت تفصله عدد قليل من النقاط للحصول على احدى الميداليات الأولمبية لولا اصابته.