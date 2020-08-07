كشف الإعلامي والملاكم منصور الرفاعي عن تفاصيل برنامجه الجديد في الحلبة، الذي سيسلط الضوء على اللعبات القتالية مثل الملاكمة والمصارعة الحرة والمصارعة الرومانية والكاراتيه والچودو والكونجوفو وباقي الألعاب الأخرى، والذي ستذاع حلقاته على إحدى القنوات الفضائية العربية مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح منصور الرفاعي، أن الوطن العربي يمتلك الكثير منالأبطال في مختلف الألعاب القتالية ويحصلون على بطولات عالمية ودولية ولكن لا يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي، فالمتابعة الاكثر تكون لكرة القدم أولًا ثم باقي الألعاب الجماعية.
مختلف الأعمار لتحفيز صغار السن على ممارسة تلك الرياضات، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون حلقة أسبوعية ولمدة ساعة في يوم الجمعة من كل أسبوع.
وأشار إلى أنه سيتم استضافة هؤلاء الأبطال، كما سيتم استضافة الناشئين من
يذكر أن منصور الرفاعي بطل في منافسات الملاكمة وحاصل على عدد على البطولات العالمية، كما شارك في أولمبياد بكين في عام 2008 وأولمبياد لندن في عام 2012 وكانت تفصله عدد قليل من النقاط للحصول على احدى الميداليات الأولمبية لولا اصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور الرفاعي يكشف تفاصيل برنامجه في الحلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.