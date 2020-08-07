سرقة منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي

حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد تعرض منزله بمنطقة حى الأشجار فى مدينة 6 أكتوبر للسرقة اليوم الجمعة. واكتشف الخطيب سرقة منزله فور عودته من الساحل الشمالي عقب قضاء إجازة أسبوعية وستقوم دورية من قسم شرطة 6 أكتوبر لمعاينة المنزل وحصر المسروقات. للسرقة اليوم الجمعة. واكتشف الخطيب سرقة منزله فور عودته من الساحل الشمالي عقب قضاء إجازة أسبوعية وستقوم دورية من قسم شرطة 6 أكتوبر لمعاينة المنزل وحصر المسروقات. يستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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