المشرف على المقاصة يتابع مران الفريق

حرص المحاسب محمد مجد المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة على متابعة مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وعلى هامش المران عقد مجد جلسة سريعة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة، اطمأن خلالها على سير تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

نقل مجد للجهاز الفني واللاعبين

رسالة دعم وتحفيز وجهها لهم مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريق مع أسوان مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للدوري.