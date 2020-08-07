أعلن ماورتيسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه المواجهة أمام ليون، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب انتهت لـصالح ليون على أرضه ووسط جمهوره، بهدف دون رد. جمهوره، بهدف دون رد. جاءت قائمة اليوفي لمباراة الليلة كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني - جيانلوجي بوفون - بنسوليو Advertisements خط الدفاع: جيورجي كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيللي روجاني - أليكس ساندرو - دانيلو - ديميرال دي ليخت - دانيللي روجاني - أليكس ساندرو - دانيلو - ديميرال خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو - بينتاكور - آيرون رامسي - مواتوري خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - جونزالو هيجوايين - خوان كواردرادو - بيرنانديسكي - أوليفيري

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كانت هذه تفاصيل خبر كريسيتانو رونالدو وديبالا على رأس قائمة يوفنتوس أمام ليون بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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