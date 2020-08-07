شاهد.. أسوان يخضع لمسحة طبية استعدادًا للمقاصة

أجرى فريق أسوان والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، المسحة الطبية للكشف عن كورونا، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل 9 أغسطس، في اللقاء المؤجل من عمر الجولة الـ18 بالدوري الممتاز، الذي عاد بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة

فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها بعد غد الخميس عقب فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

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ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر سبعة لقاءات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.