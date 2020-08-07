أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة نابولي كالتالي:
ميريت، أوسبينا، كارنيزيس، ماريو روي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش،دي لورينزو، هساي، كوليبالي، مانولاس، ديمي، آلان، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي، لوبوتكا، كاييخون، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، بوليتانو، إنسيني وميليك.
ومن المقرر أن يلتقي فريقينابولي وبرشلونة مساءغداً السبت علي ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالونى ،ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن تعادل الفريقين في مباراة الذهاب إيجابيا بهدف لنظيره في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سان باولو.
كانت هذه تفاصيل خبر جاتوزو يعلن قائمة نابولي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.