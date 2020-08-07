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جاتوزو يعلن قائمة نابولي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

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أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عن قائمة فريقه لمواجهة ، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة .

وجاءت قائمة نابولي كالتالي:

ميريت، أوسبينا، كارنيزيس، ماريو روي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش،

دي لورينزو، هساي، كوليبالي، مانولاس، ديمي، آلان، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي، لوبوتكا، كاييخون، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، بوليتانو، إنسيني وميليك.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي

نابولي وبرشلونة مساءغداً السبت علي ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالونى ،ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تعادل الفريقين في مباراة الذهاب إيجابيا بهدف لنظيره في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سان باولو.

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