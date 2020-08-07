الأهلي نائم؟ حاسبوا المتحكم في رمضان صبحي!

على مدار أسبوع، ومع اقتراب موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز، انتشرت انتقادات ساخرة من الزملاء الصحفيين بسبب تأخر مجلس إدارة الأهلي في حسم قضية تمديد تعاقد رمضان صبحي، وإنه ليس مؤهلاً لخوض مباراة إنبي بعد انتهاء إعارته التي لم تُجدد رغم أوامر الفيفا بتمديد جميع الإعارات حتى نهاية الموسم الكروي بعد جائحة كورونا.

هل تفاجأ الأهلي بأن رمضان صبحي غير مؤهل للعب أمام إنبي هذا الأسبوع فقط؟ وأين كانت الإدارة على مدار ثلاثة أشهر فترة تجمد النشاط في كل أنحاء العالم؟

الأهلي لم يتأخر في التحرك لحل أزمة رمضان صبحي وبدأ المفاوضات منذ فترة طويلة، ولم يكف عن مراسلة نادي هدرسفيلد تاون لإقناعه بالبيع الكامل أو تجديد الإعارة، والنادي الإنجليزي هو مَن يُماطل، ناهيك عن تحكمات “إكرامي الكبير وابنه” في تصرفات رمضان صبحي.

نعم، يوجد تحكم في مستقبل رمضان صبحي من جانب إكرامي الكبير الذي قال بشكل صريح أن رمضان سيتأثر بانتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز، وإن الاحتراف الخارجي أصلح له، كما لو كان شريف إكرامي يلعب جواره في البريميرليج.

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: خاص | اكرامي يرد على اتهامه بمساعدة تركي آل الشيخ في نقل رمضان صبحي للزمالك

من الضروري أن يكف البعض عن ترديد نغمة “الأهلي نايم”، الإدارة منذ شهور طويلة تتفاوض مع هدرسفيلد ولا يوجد رد، وحتى رمضان صبحي ليست لديه أي ردود، وموقفه غير واضح من الاستمرار مع الفريق.

والسؤال الأهم الآن: هل إكرامي الكبير يُحاول معاقبة الأهلي لأن شريف انتقل إلى بيراميدز؟ هل هذه هي الخطة التي يعمل على تنفيذها؟

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