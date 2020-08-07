جارسيا يرفض التجديد مع مانشستر سيتي، ويفتح أبواب العودة إلى برشلونة

بدأ برشلونة مفاوضات التعاقد مع إيريك جارسيا، بعد أن أعلن مدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” أن قلب الدفاع الكتالوني الشاب أبلغ النادي برفضه تجديد العقد الذي سينتهي في صيف 2021، مما فتح الباب أمام خروج محتمل للاعب الشاب خلال الميركاتو الصيفي الذي بدأ للتو.

وقال بيب جوارديولا خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الاياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الجمعة أمام ريال مدريد: “أخبرنا إريك جارسيا أنه لا يريد تمديد عقده مع السيتي، لديه عام آخر لكنه لا يريد التمديد، أردناه أن يستمر لكنه لا يريد ذلك. أتخيل أنه يريد اللعب لنادٍ آخر”.

هكذا لخص المدرب الكتالوني وضع اريك جارسيا وسط اهتمام برشلونة بعودة المدافع البالغ من العمر 19 عامًا، الذي ترك النادي الكاتالوني في سن صغير للانضمام إلى الفئات الدنيا لمانشستر سيتي.

مفاوضات التجديد

تم استدعاء وكيل أعمال جارسيا “إيفان دي لا بينيا”، من قبل المديرين التنفيذيين للسيتي في مايو لمناقشة تجديد عقد موكله، وأظهر في ذلك الوقت استعداد جارسيا لتمديد عقده، مع العلم أنه كان متابعًا عن كثب من قبل كشافة برشلونة بهدف العودة المحتملة إلى كامب نو ، في صورة مشابهة لما حدث في عام 2008 مع جيرارد بيكيه العائد من مانشستر يونايتد حينها.

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وبحسب المعلومات المنتشرة في إنجلترا، وضع مانشستر سيتي عقدًا طويل الأمد على طاولة المفاوضات، براتب يبدأ من 52 ألف دولار في الأسبوع، بنحو 2.75 مليون دولار في الموسم لكن الاجتماع لم يحضره دي لا بينيا بسبب رغبة جارسيا في الانتظار لمعرفة قرار برشلونة النهائي للتوقيع معه.

إهتمام برشلونة

ويهتم نادي برشلونة بالتوقيع مع “إيريك جارسيا” ليكون المدافع الرابع، نظرًا للمشاكل البدنية المتعددة التي عانى منها الفرنسي “صامويل أومتيتي” لمدة عامين، واقتراب “جيرارد بيكيه” من الاعتزال.

ويعتبر “إيريك جارسيا” أحد اللاعبين الذين يتمتعون بمستقبل واعد في مركزه، ومن المتوقع ان يتكيف بشكل مثالي مع خطط برشلونة، خاصة وان اللاعب نشأ وترعرع في أكاديمية الفريق.

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