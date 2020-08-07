قال رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر، ان صانع ألعاب النادي الأهلي “صالح جمعة“، لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة.
وأكد محمد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أن صالح جمعة لاعب كبير ولم نرفض تواجده في سموحة.
وتابع: “الأهلي والزمالك يمتلكان كنز من اللاعبين الشباب، وهناك نجميّن كبار في الدوري المصري سيلعبان لسموحة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر”.
وأضاف:” الرباعي حسين الشحات ومحمد فاروق وحمدي فتحي، ومحمود علاء، اقتربوا في فترة من الفترات للإنضمام إلى سموحة”.
وأوضح رئيس سموحة : “حسين الشحات كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال لسموحة قبل اللعب لمصر للمقاصة”.
وتابع فرج عامر: “اتفقت علي كافة تفاصيل انتقال محمد فاروق لاعب المقاولون العرب السابق لسموحة، لكن وكيل اللعب حول وجهته إلي الأهلى”.
وأضاف: “أنهيت صفقة محمود علاء أثناء لعبه لحرس الحدود .. لكنه فضل الانتقال إلي وادي دجلة”.
وأتم: حمدي فتحي كان قريب من اللعب لسموحة وقت أن كان لاعبًا بدمنهور، لكن المدير الفني رفض التعاقد معه وقتها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: نجمان كبيران ينضمان لسموحة قريبًا..ورفضت نجم الأهلي لأسباب فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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