سلافين بيليتش: اتحاد جدة أقالني بسبب الخسارة من ريال مدريد آسيا “الهلال”

تحدث مدرب فريق اتحـاد جدة السابق “سلافين بيليتش“، عن السبب وراء إقالته من تدريب العميد، مؤكدًا أن الرحيل جاء بعد الخسارة أمام الهلال بهدفين نظيفين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد الكرواتي سلافين بيليتش، فريق الاتحاد لفترة تصل إلى 4 أشهر فقط، من أكتوبر إلى فبراير 2018، ولكنه رحل بعد النتائج السيئة للفريق في مسابقة الدوري السعودي.

وأكد بيليتش، أن نادي اتحاد جدة قام بتغيير أكثر من مدرب بعد رحيله، وهي مشكلة واضحة في الكرة السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال بيليتش في تصريحات لوسائل الإعلام الكرواتية، :” لن أكون كاذبًا، الدوافع المالية وراء قبولي تدريب الاتحاد، لكنها ليست الشيء الوحيد”.

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وأضاف:” هناك ثقافة كروية في السعودية رائعة، وفي كل مباراة كان يحضر 60 – 70 ألف مشجع في المدرجات، كرة القدم تمثل شيئًا كبيرًا بالنسبة له”.

وأكمل:” كنت أريد البقاء في الاتحاد لمدة 3 أعوام، أنه فريق كبير، ويشبه فريق هايدوك في كرواتيا”.

وختم:” لقد جئت في أكتوبر 2018 وتمت إقالتي بعد الخسارة 2-0 أمام الهلال الذي يعتبر بمثابة ريال مدريد في قارة آسيا وكان لدي هناك فريق جيد من المساعدين وكان الوضع يتحسن، لكن رحلت بعد تلك المباراة”.

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