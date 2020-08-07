عاجل | سرقة منزل رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب”

تعرض منزل رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” في مدينة السادس من أكتوبر إلى السرقة، بحسب ما أعلنه أسامة حسني، زوج “نور” نجلة الخطيب.

وكان الخطيب وعائلته خارج المنزل في الساحل الشمالي لقضاء أجازة لعدة أيام خلال الفترة الماضية، وبعد عودتهم فوجئوا بتعرض محتويات المنزل للسرقة، حيث تم تحرير محضر بتلك الواقعة في قسم مدينة السادس من أكتوبر.

وتقوم الجهات الأمنية حاليا في مدينة السادس من أكتوبر، بالبحث عن مرتكبي تلك الواقعة وإعادة المسروقات.

ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن حجم المسروقات التي تم السطو عليها من منزل الخطيب، بعد تحرير المحضر بالواقعة.

وعلقت زوجة الخطيب على الأمر، أنه أثناء تواجد العائلة خارج المنزل، اكتشفوا بعد العودة تعرض محتويات المنزلة للسرقة.

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