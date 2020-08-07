تابع جميع نتائج مباريات اليوم في بث مباشر لحظة بلحظة مع الخليج 365، عن طريق زيارة مركز البث المباشر أثناء سير اللعب أو بعد انتهاء المباريات.
ننقل لكم نتائج مباريات الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والمصري والاماراتي والقطري والمغربي والجزائري والتونسي.
ننقل لكم أيضًا نتائج مباريات الدوريات الاوروبية مثل الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي والالماني، بالاضافة إلى المنافسات القارية مثل دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال افريقيا والبطولة الثانية في كل قارة.
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|
المباراة
|
النتيجة
|
الحالة
|
المسابقة
|
يوفنتوس – ليون
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
ثمن نهائي أبطال أوروبا
|
مانشستر سيتي – ريال مدريد
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
ثمن نهائي أبطال أوروبا
|
الرفاع – المنامة
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري البحريني
|
أهلي المنامة – الحالة
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري البحريني
|
المحرق – الحد
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري البحريني
|
وهان زال – شيجيازهوانج
|
2–1
|
انتهت
|
الدوري الصيني
|
هيبي – تشونجكينج ليفان
|
2-2
|
انتهت
|
الدوري الصيني
|
التقدم – الثقبة
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري السعودي الدرجة الأولى
|
جدة – الجيل
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري السعودي الدرجة الأولى
|
الغرافة – الخور
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري القطري
|
نهضة الزمامرة – حسنية أكادير
|
0–0
|
تبدأ قريبًا..
|
الدوري المغربي للمحترفين
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | نتائج مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.