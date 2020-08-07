بث مباشر | نتائج مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020

تابع جميع نتائج مباريات اليوم في بث مباشر لحظة بلحظة مع الخليج 365، عن طريق زيارة مركز البث المباشر أثناء سير اللعب أو بعد انتهاء المباريات.

ننقل لكم نتائج مباريات الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والمصري والاماراتي والقطري والمغربي والجزائري والتونسي.

ننقل لكم أيضًا نتائج مباريات الدوريات الاوروبية مثل الانجليزي والاسباني والايطالي والفرنسي والالماني، بالاضافة إلى المنافسات القارية مثل دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال افريقيا والبطولة الثانية في كل قارة.

نذكركم دائمًا بتحديث صفحة مركز البث المباشر لتجد النتائج مصحوبة برابط الأهداف والملخص وتقرير الأحداث.

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