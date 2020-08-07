رياضة | رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مجلس إدارة النادي الأهلي تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب أزمة رمضان صبحي، التي اشتعلت في الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة رمضان صبحي في الأهلي

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، والمباريات الودية الأخيرة، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر.

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وتعرض فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لحالة صدمه بعد علمه بعدم أحقية الدفع برمضان صبحي في مواجهة الأهلي وإنبي المقبلة، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.

انتهاء إعارة رمضان صبحي، جاءت في الوقت الذي لم يقم عبد الحفيظ بالإبلاغ عن الأمر ومخاطبه هيدرسيفيلد للحصول علي موافقته بخصوص مد إعارة اللاعب حتي نهاية الموسم، خاصة ولن هذا الأمر مشروعا وفقا لقرارات الفيفا الأخيرة بعد أزمه كورونا.

ووجهت لجنه التخطيط بالنادي الأهلي، اتهامات لسيد عبد الحفيظ بالتقصير في عمله وعدم الإبلاغ مبكرا عن الأمر مما تسبب في حرمان النادي من خدمات رمضان صبحي في مواجهة إنبي المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد إنبي يوم الأحد المقبل، حيث لازال موقف رمضان صبحي غير واضح فيما يليها من مواجهات خاصة أن مشاركته مرهونه بوصول موافقة مكتوبة من هيدرسيفيلد لمد إعارة الجناح الدولي لمنتخب مصر.