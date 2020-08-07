رياضة | مدرب بايرن ميونخ: نستعد جيدًا لمواجهة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونخ: نستعد جيدًا لمواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، التسليم بأفضلية فريقه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي، رغم فوز فريقه (3-0) في ذهاب دور الـ 16.

ويستعد الفريق البافاري لاستقبال البلوز، غدًا السبت، على ملعب أليانز أرينا في جولة الإياب.

وخلال مقابلة مع موقع سبورت 1، تحدث فليك عن مباراة فريقه المرتقبة أمام البلوز، بقوله "لن نقلل من شأن تشيلسي، فالوصول إلى ربع النهائي يتطلب التحلي بالثقة في قوتنا، والعمل على تحقيق الفوز".

ورفض المدرب، اعتبار فريقه الأوفر حظا لقنص اللقب، إذ قال "فور استئناف المسابقة، ستكون هناك فرق عديدة لديها الجودة اللازمة للمنافسة بقوة".

ومع ذلك، أشار مدرب بايرن إلى مطامع لاعبي فريقه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد الفوز بثنائية الدوري وكأس ألمانيا.

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وبسؤاله عن رأيه في انتقال تيمو فيرنر إلى تشيلسي، أجاب "إنه لاعب رائع ومثير للاهتمام، نظرًا لقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف باستمرار، ولا أتوقع أن يتغير ذلك مع البلوز".

وحول إمكانية انضمام كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، إلى فيرنر في تشيلسي، قال فليك "إذا حدث ذلك، فهذه هي الحياة، لأنني لن أستفيد شيئا إذا غضبت من اتمام هذه الصفقة".

وتطرق فليك للحديث عن ضمانات اللعب أساسيًا في تشكيلة بايرن، بقوله "مانويل نوير سيبقى حارسنا الأول، لكن إذا ظهر لاعب بأداء متراجع في 5 مباريات متتالية، فعلى المدرب أن يظهر رد فعله".

كما تحدث فليك عن مستقبل لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، الذي أبلغ البافاري برغبته في خوض تحدٍ جديد خارج ملعب أليانز أرينا، وسط اهتمام من ليفربول بضمه.

وعنه قال "يمكنني تفهم تفكير تياجو في اللعب بالدوري بالإنجليزي، بعدما لعب مع برشلونة في إسبانيا، وبايرن في البوندسليجا، لهذا أقدر رغبته في خوض هذه التجربة".

وأتم: "رحيله سيكون مؤسفًا بالنسبة لنا، لأنه يمنحنا الكثير من الحلول، ولهذا أفضل امتلاكه في فريقي لسنوات أخرى قادمة، لكن هذه هي الحياة".