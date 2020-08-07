رياضة | الأهلي يبحث عن بدائل جاكسون موليكا بعد فشل الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبحث عن بدائل جاكسون موليكا بعد فشل الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب تي بي مازيمبي، من الانتقال لنادي موسكرون البلجيكي بداية من الموسم المقبل، بعد تعثر مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يبحث عن بدائل قوية لصفقة موليكا

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء، تحركوا للبحث عن بدائل جاكسون موليكا فى القائمة المختصرة للمهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

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واستقر مسئولو الأهلى على 4 مهاجمين فى وقت سابق على رأسهم موليكا، إلا أن تعثر صفقة مهاجم مازيمبى أجبرت الإدارة الحمراء على التوجه للعناصر البديلة، لاسيما بعد دخول نادي ليل الفرنسي في مفاوضات شراء موليكا بعد الاتفاق مع مازيمبى على كل الأمور التعاقدية.

واتفق مسئولو ليل مع جاكسون موليكا على إعارته لنادى موسكرون البلجيكي لاكتساب خبرات كونه لاعبا صغير السن مواليد 99.

وفي سياق متصل تدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي التراجع عن ضم مهاجم أجنبي خاصة بعد انتهاء مدة إعارة المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي.