رياضة | ثنائي الأهلي يستكمل البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يستكمل البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ياسر إبراهيم ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع ياسر إبراهيم، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية التي أقيمت على ملعب التتش.

ويواصل محمد محمود تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا، وقطع اللاعب مرحلة كبيرة في طريق العودة للمشاركة في المران الجماعي.

وادى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.