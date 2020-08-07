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رياضة | موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وبايرن ميونيخ في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة .

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام تشيلسي على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يغيب عن تشيلسي أمام بايرن ميونيخ، كل من كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

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