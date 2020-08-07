رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء بين ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة يتوقيت جرينتش.

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وكان لقاء الذهاب من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بين الملكي ومانشستر سيتي بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على قناة بي إن سبورت HD1، اليوم الجمعة الموافق السابع من شهر أغسطس.

ويواجه الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، المنتصر من لقاء يوفينتوس واولمبيك ليون، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.