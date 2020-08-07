رياضة | الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق بعد إصابة الكاحل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق بعد إصابة الكاحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتجهيز أيمن أشرف ظهير الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في مباريات الأحمر، بعد عودة الدوري المصري.

تجهيز أيمن أشرف في الأهلي

يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز أيمن أشرف مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مران الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر.

Advertisements

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة على مستوى خط الدفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم أيضًا، خلال مباراة الجونة الودية، حيث يحتاج بسببها للعلاج لمدة لن تقل عن 3 أسابيع.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن أيمن أشرف، مدافع الفريق سيخضع، لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعي من عدمه.

وأتمت المصادر أن مشاركة أيمن أشرف مع الأهلي ستتحد خلال الفحص الطبي، الذي سيكشف جاهزية الاعب للمشاركة التدريبات الجماعية والإرتباطات المقبلة للفريق محليًا وأفريقيًا.