رياضة | جوارديولا يفتح الباب أمام برشلونة للتعاقد مع نجم السيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفتح الباب أمام برشلونة للتعاقد مع نجم السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإسباني الشاب، إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد تعاقده مع الفريق، وذلك حسب ما أوضح بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي.

حديث جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أسعد مسئولو برشلونة، الذين يبحثون عن صفقة لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني في انتقالات الصيف الجارية.

ويأتي إيريك جارسيا صاحب الـ19 عاما، على رأس قائمة اهتمامات برشلونة لدعم الدفاع، لا سيما أنه أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا العريقة.

يشار إلى أنه يتبقى عام في عقد إيريك جارسيا مع مانشستر سيتي، حسب ما ذكر جوارديولا، والذي قال، "كنا نرغب في استمراره، ولكنه يرغب في اللعب في مكان آخر".