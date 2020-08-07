رياضة | ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي مساء اليوم على ملعب الاليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي :-

حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بنسوليو.

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خط الدفاع: دانيلو - كيليني - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - اليكس ساندرو - ديميرال - روجاني.

خط الوسط: رابيو - ميراليم بيانيتش - رامسي - ماتويدي - بينتانكور - ماتوري.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا - كوادرادو - جونزالو هيجواين - اوليفرا - بيرناندسكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أولمبيك ليون بهدف نظيف على حساب يوفنتوس في فرنسا.