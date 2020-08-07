رياضة | رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقن لمواجهة الزمالك، المقرر له الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى – عمرو خليل – فارس محمد

خط الدفاع : محمود شعبان – أسامة العزب – محمود رزق – محمد أنور – إسلام جمال – السيد سالم – صبرى رحيل – مروان النجار

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خط الوسط : نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – هشام محمد – مروان عطيه – أحمد راشد – أحمد حجى – عبد الغنى محمد – سمانه.

خط الهجوم : محمد الصباحى – خالد قمر – أحمد رفعت – رزاق سيسيه – يوسف حسن.

ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية.