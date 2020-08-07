رياضة | رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم:
حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى – عمرو خليل – فارس محمد
خط الدفاع : محمود شعبان – أسامة العزب – محمود رزق – محمد أنور – إسلام جمال – السيد سالم – صبرى رحيل – مروان النجار
خط الوسط : نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – هشام محمد – مروان عطيه – أحمد راشد – أحمد حجى – عبد الغنى محمد – سمانه.
خط الهجوم : محمد الصباحى – خالد قمر – أحمد رفعت – رزاق سيسيه – يوسف حسن.
ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية.