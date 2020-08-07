شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يكشف حقيقة عدم قانونية مشاركة رمضان صبحي في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي «كاف»، أن رمضان صبحي يحق له المشاركة مع الأهلي في ما تبقى من مباريات دوري الأبطال في حالة تم شراء عقده بشكل نهائي، والكاف ليس له علاقة بإنتهاء الإعارة أو شراء العقد.
وأضحت المصادر أن الاتحاد الإفريقي يفتح السيستم الخاص به للأندية لتسجيل لاعبيها، بالتالي الحالة الوحيدة التي لا يحق لرمضان التسجيل والمشاركة لو انتقل لنادي إفريقي ثاني اما في الحاله الحالية وهي نهاية إعارته ومفاوضات الأهلي لضمه لو تمت يمكنه المشارك بشكل عادي.
وتابعت المصادر لا يوجد مشكلة في مشاركة رمضان صبحي أمام الوداد طالما ما زال لاعبًا في النادي الأهلي ولا يوجد أي موانع في تلك الحالة.
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