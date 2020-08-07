شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل محمود الخطيب بالسادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرّض منزل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في مدينة السادس من أكتوبر للسرقة، واكتشف الخطيب سرقة بعض المحتويات داخل المنزل، وقام بإبلاغ الشرطة التي تولت التحقيق وعمل معاينة للمنزل لمعرفة حجم المسروقات والبحث عن الجاني.

يذكر أن الخطيب كان متواجدًا في الساحل الشمالى رفقة أسرته، وتلقى رئيس الأهلى العديد من الاتصالات من أعضاء مجلس إدارة النادى وعدد من الشخصيات للاطمئنان على أحواله عقب علمهم بخبر سرقة منزله.