شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿رئيس اللجنة الطبية بـ«الأولمبية» يحذر من خطورة «الفيس شيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية من خطورة ارتداء المدربين «الفيس شيلد»، خلال تدريب الاطفال على السباحة وارجع السبب إلى ان واقى الوجه البلاستك يعمل كمصد لنفس المدرب ويسلط الهواء الخارج منه على وجه الطفل أو المتدرب، ليتنفس ثانى اكسيد الكربون ويكون عرضة لتللقى كافة البكتيريا والفيروسات الموجودة في صدر المدرب.

وطالب رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية، الاهالى بمنع المدربين من ارتداء «الفيس شيلد» اثناء تدريب ابناءهم ومطالبة المدرب بارتداء الكمامة العادية للوقاية من كورونا