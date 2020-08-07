شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأندية الأوروبية تنقل تجربة سموحة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الأندية الأوروبية تحذو حذو فريقه في توقيع عقوبات على اللاعبين ممن يصابون بكورونا بسبب الإهمال.

وأضاف عامر أن البعض انتقد قرار سموحة في البداية، وتأكد حاليا من صحة القرار، خاصة أن القرار كان يستهدف مصلحة اللاعبين بحثهم على اتباع أقصى درجات الوقاية للحماية من فيروس كورونا حتى لا يكونوا سببًا في تعرض باقى زملائهم في الفريق والمنافسين لخطر الإصابة.

وتابع عامر أن إصابة اللاعبين تهدد بوقف النشاط الرياضى برمته، وشدد على أن الفريق استعد جيدا لبطولة الدورى ويأمل في تحسين ترتيبه بجدول البطولة، وأن ينال المكانة التي يستحقها.