شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نبيل معلول يقود تدريبات المنتخب السوري بـ«العصا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت وسائل إعلام تونسية الضوء على الطريقة التي اتبعها نبيل معلول، المدير الفنى للمنتخب السورى لكرة القدم، في قيادتة وتعامله مع لاعبى المنتخب السورى خلال التدريبات الجماعية.

ونشر مدرب المنتخب السوري في صفحته الرسمية على «فيس بوك» مجموعة من الصور لطريقة تدريبه وتعامله مع لاعبي المنتخب السوري في الحصص التدريبية.

وظهر نبيل معلول وهو يحمل عصا معه يوجه بها اللاعبين وهو ما أثار استغراب البعض، لكن في المقابل أثار إعجاب الكثيرين.

يذكر أن نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا لكرة القدم، وصل آخر شهر يوليو الماضي للإشراف على منتخب سوريا، وهو ثالث منتخب يدربه بعد تونس والكويت، كما أن التونسى نادر داود هو مساعد لنبيل معلول وقد سبق أن عمل إلى جانبه، سواء خلال إشرافه على منتخب نسور قرطاج أو منتخب الكويت.

وينتظر أن يواجه المنتخب السوري نظيره الإيراني بقيادة نبيل معلول وديًا في طهران 3 سبتمبر المقبل، أما لقاء العراق الودي فسيقام في «أربيل» في الثامن من الشهر نفسه.

يذكر أن المدرب التونسي نبيل معلول تعاقد مع الاتحاد السوري للإشراف على المنتخب الأول والهدف هو التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

يشار إلى أن معلول (57 عاما) تولى تدريب المنتخب التونسي في مناسبتين وقاده إلى التاهل لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، كما أشرف على تدريب المنتخب الكويتي، بنهائيات كأس آسيا 2015.

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وعلى مستوى الأندية أحرز نبيل معلول مع الترجي الرياضي ثلاثية تاريخية سنة 2011 (الكأس وبطولة الدوري وكأس رابطة أبطال أفريقيا) إلى جانب مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية باليابان 2011.