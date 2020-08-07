شكرا لقرائتكم سرقة منزل محمود الخطيب فى 6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للسرقة، في الوقت الذي قام بيبو بعمل محضر لاثبات الواقعة ، وفوجيء الخطيب وأسرته بسرقه العديد من محتويات منزله في ٦ اكتوبر بعد عودته من الأجازة الصيفيه في الساحل الشمال ، وتقوم النيابه حاليا بمعاينه منزل الخطيب لتحديد هوية الفاعل وتحديد المسروقات بالتحديد.

من ناحية أخرى ، يناقش محمود الخطيب، ولجنة التخطيط للكرة، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين أسماء المدربين الأجانب المُرشحين لتولّى منصب الإدارة الفنية لقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، ويبحث الخطيب مع خالد بيبو ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف بعض الأسماء المُرشحة لشغل هذا المنصب الذى يرغب من خلالها الأهلى فى التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب رؤية جيدة فى الاهتمام بالناشئين وإعداد كوادر جيدة فى هذا القطاع الملىء بالمواهب.