شكرا لقرائتكم كواليس مسحة كورونا لفريق أسوان قبل مواجهة المقاصة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، مدرب أبناء الجنوب، المسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم الجمعة، وذلك استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي عادت مؤخراً إلى الحياة بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق آخر، عقد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

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وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.