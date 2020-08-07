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شكرا لقرائتكم فايلر يتحدى الحرارة بالمياه وصالح يرفع شعار "الالتزام أولا" فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سادت حالة من الروح الايجابية بين لاعبي النادي الأهلي، خلال المران الصباحي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث تبادل اللاعبين الابتسامات مع الجهاز الفني، فيما ظهرت الجدية على ملامح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، خلال التدريبات والاشتراك مع ملائه في المران، بينما حاول السويسري رينية فايلر مدرب الفريق ، التغلب على حرارة الجو من خلال استخدام زجاجات المياة.
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وركّز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الجانب الفنى والخططى فى المران الذى انطلق فى التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفنى تقسيمة قوية فى منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططى الذى تم تنفيذه فى المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية، كما حرص المدير الفنى على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.
من ناحية أخرى، أعلن الأهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن الجهاز الفنى حدد 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وأضاف، «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».
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