شكرا لقرائتكم زوجة الخطيب عن سرقة منزل بيبو: "الحمد لله.. مكنش حد فى البيت " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حزنها علي سرقة محتويات منزلها بمدينة ٦ اكتوبر .

زوجة الخطيب وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها علي فيس بوك:" لمانرجع نلاقي البيت إتسرق نحمد ربنا إن ماكانش حد في البيت وقتها... الحمدلله على كل شئ... اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها....." حرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر. وقالت مصادر إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة تجرى حالياً معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجانى وتحديد المسروقات بالتحديد.

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