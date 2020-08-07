شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد رحلة سفر طويلة استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المران الصباحى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي انتظام المهاجم الدولى الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته من بلاده إثر رحلة سفر طويلة، وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب فى ظل عدم اكتمال جاهزيته وابتعاده عن التدريبات لفترة.

وكان الفريق قد استعاد فى وقت سابق جهود الغينى بيكيتى سيلفا ويتبقى الثلاثى همام طارق وفخر الدين بن يوسف وباتريك كادو اللذين لم يتحدد موعد وصولهم حتى الآن.

واتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، مع نظرائهم فى نادى مصر على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الخامسة عصر غد، السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق لبداية مشواره فى بطولة الدورى العائد بعد توقف بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعد اعتذار ناديى إنبى والإنتاج الحربى عن مواجهة الدراويش ودياً، فيما تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب حالات كورونا.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب فى الأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.