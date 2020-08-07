شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة فى رسالة غامضة: "أنا مش شايفك أصلاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر ستورى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ونشر خلالها صورة من مران الزمالك وعلق قائلاً، "مشكلتك أنك شايفنى غلط وأنا مش شايفك أصلا".

ويغيب عبد الله جمعة عن المشاركة مع الزمالك فى مباريات الدورى الممتاز، بعد قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بإيقافه لمدة ثلاث مباريات، بسبب أحداث مباراة السوبر التى جمعت الأهلى والزمالك فى الإمارات، فبراير الماضى، والتى انتهت بتتويج الأبيض باللقب بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت نهاية المباراة أحداث شغب بين اللاعبين والجماهير فى أرض الملعب.

وحقق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى ستكون أخر مباراة يتم فيها إيقاف اللاعب بعدما غاب عن الأبيض أمام الأهلى فى المباراة التى اعتبر فيها الأبيض مُنسحبًا ثم مباراة المصرى البورسعيدى بالأمس.