شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاصة فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشري، مدرب أبناء الجنوب، المسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى عادت مؤخراً إلى الحياة بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

فى سياق آخر، عقد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبى الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأولمبى استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، وحرص الجهاز الفنى لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين فى المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

وركز كشرى خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التى خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدورى والتى من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.







أسوان (3)

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