شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هنا أيمن لاعبة طائرة سموحة: نفسى أكون مطربة وبحب دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى هنا أيمن لاعب الكرة الطائرة بنادى سموحة، والتى شاركت فى بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، ومنتخب مصر للناشئات والشابات، والتى تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

فى أوقات الفراغ، وبعيداً عن الرياضة بحب أعزف على البيانو.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا ماك أند تشيز.



هنا ايمن

من نجمك المفضل ؟

لاعبة الكرة الطائرة الألمانية لويزا ليبمان فهى مثلى الأعلى.



هنا خارج صالات الطائرة

من مطربك المفضل؟

حمادة هلال، كل حاجة بيغنيها حلوة، وكمان أعماله السينمائية أو التليفزيونبية، أى فيلم أو مسلسل أو أغنية لازم أتابعها له.

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لاعبة سموحة هنا ايمن

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كان نفسى أكون مطربة أو عازفة بيانو لأنى بحب العزف جدا.

لما تتعاكسى فى الشارع.. أيه بيكون رد فعلك؟

بتعامل مع الموقف كأنى مش سامعة اى حاجة، من الآخر كده بتجاهل الموضوع.



هنا ايمن لاعبة سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم، رقيقة وبتقدر تتقمص الشخصية اللى بتقدمها كويس جدا.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الكاجوال أسهل للحركة وخاصة مع ممارسة الرياضة.



لاعبة طائرة سموحة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

طبعا أفضل أنه يكون رياضى عشان يقدر ظروف الماتشات والتدريبات، لكن لو مش رياضى يبقى يكون له منصب عالى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض طبعا، ومش هسيب الرياضة، لأن الكرة الطائرة رياضتى المفضلة.