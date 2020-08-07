شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات كرة طائرة وعودة محمد الضرف استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الصباحى، ضمن برنامج الإعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس بالأسبوع الــ19 للدورى المحلى، ويستعد الدراويش لخوض ودية غدا أمام فريق مصر بالقاهرة فى إطار سلسلة تجاربه التحضيرية تحضيرا لاستكمال النشاط.

مران الإسماعيلى تطرق لتدريبات على كيفية التحكم بالكرة من خلال تدريبات كرة طائرة بجانب تدريبات على الكرات الطولية باعتبارها أحد الحلول لسرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية، كما خصص المدير الفنى ديديه جوميز فقرة حول خلق المساحات من خلال التحرك بدون كرة.

وشهد المران عودة محمد الضرف ارتكاز الفريق الشاب وخوضه تدريبات تأهيلية بعد حصوله على فترة راحة.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.