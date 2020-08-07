شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي من ليفربول واستبعاد صلاح.. الإعلان عن المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020، والتي ضمت سبعة لاعبين، بينهم ثلاثة من فريق ليفربول بطل المسابقة. وتواجد من ليفربول جوردان هندرسون، ساديو ماني وترينت أليكساندر أرنولد، بينما غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة. كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في بريميرليج البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف المسابقة، داني إنجز مهاجم ساوثامبتون ونيك بوب حارس مرمى بيرنلي. وقدم فريق ليفربول موسمًا تاريخيًا، حيث أنهى المسابقة محلقًا بأريحية في صدارة جدول الترتيب، برصيد 99 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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